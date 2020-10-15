Из всех руководителей Украины самые хорошие отношения у президента Белоруссии Александра Лукашенко сложились именно с Петром Порошенко. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии НСН

Болкунец предположил, чем закончится затея Тихановской с «черным списком по Белоруссии» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба заявил, что Киев присоединится к санкциям Евросоюза против Белоруссии.

«Отношения между президентами были очень открытыми, даже доверительными. Причем и с Кучмой, и с Ющенко. Плохо было с Януковичем, с ним не нашли общий язык. С Порошенко были блестящие отношения, это был самый любимый Лукашенко президент Украины. И с Зеленским он быстро нашел общий язык», — указал эксперт.

Также, по его словам, белорусские и украинские власти проводили совместные спецоперации, в том числе провокацию, которую, видимо, организовали при содействии белорусского КГБ и украинских спецслужб по делу «Вагнера».

«Выяснилось, что это была постановка, бывший глава КГБ Вакульчик принимал в этом самое непосредственное участие. Лукашенко несколько дней подряд на всех каналах рассказывал, что Украина якобы помогла ему раскрыть этот «заговор россиян», — отметил Болкунец.

Политолог добавил, что Лукашенко так и не извинился перед Россией за эту провокацию, но это не помешало принять ему средства от Москвы.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.