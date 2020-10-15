У белорусских силовиков еще есть иллюзия, что в случае чего Россия окажет президенту Александру Лукашенко финансовую поддержку, но это не так. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в эфире интернет-канала «Политвера»

«Бесконечных уступок не будет». Суздальцев о визите Лукашенко в СИЗО © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

«Они не "Беркут". "Беркут" по сравнению с ними просто герои. "Беркут" стоял насмерть. В них стреляли, они горели. Они не носились по спальным районам, не стреляли в окна и не избивали людей в тюрьмах. Они не "Беркут". Но у них до сих пор есть иллюзия, что за спиной Россия, и они их будут выручать. Не будет», — пояснил Суздальцев.

По его мнению, отсутствие финансовой поддержки со стороны России сразу же лишит белорусскую власть силовиков.

Но полностью оставить без денег Белоруссию российская сторона тоже не может, иначе это приведет к режиму Лукашенко, а Москва намерена сохранить в Белоруссии законность, добавил политолог.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.