Ранее Зеленский призвал соотечественников прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов, которые украинцы «обсуждают на улице, на кухне и в интернете». В то же время уточняется, что среди вопросов «не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем».
По словам Бондаренко, прежде всего, опрос может возыметь мобилизирующее действие. Как свидетельствуют социологические опросы, украинцы не очень хотят идти на избирательные участки на этих выборах, особенно в условиях пандемии коронавируса. Не исключено, что опрос сможет мобилизовать их активно принять участие.
«Второй момент — это такая частичная смена программы кандидатов от "Слуги народа"… Как показал опыт, на местных выборах политическая тематика больше интересует граждан, чем коммунальные вопросы и вопросы функционирования общины, хотя должно было бы быть наоборот», — отметил политолог.
Третий момент, по его словам, — это то, что Зеленскому действительно необходимо узнать мнение людей. К этому опросу можно будет апеллировать в том числе и в переговорах с Россией, и в переговорах в «нормандском формате».
Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.