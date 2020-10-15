Анонсированный опрос на местных выборах Украины имеет тройную выгоду для инициировавшего его президента Владимира Зеленского. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Турчинов раскритиковал опрос Зеленского на местных выборах © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По словам Бондаренко, прежде всего, опрос может возыметь мобилизирующее действие. Как свидетельствуют социологические опросы, украинцы не очень хотят идти на избирательные участки на этих выборах, особенно в условиях пандемии коронавируса. Не исключено, что опрос сможет мобилизовать их активно принять участие.

«Второй момент — это такая частичная смена программы кандидатов от "Слуги народа"… Как показал опыт, на местных выборах политическая тематика больше интересует граждан, чем коммунальные вопросы и вопросы функционирования общины, хотя должно было бы быть наоборот», — отметил политолог.

Третий момент, по его словам, — это то, что Зеленскому действительно необходимо узнать мнение людей. К этому опросу можно будет апеллировать в том числе и в переговорах с Россией, и в переговорах в «нормандском формате».

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.