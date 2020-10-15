Президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии исполнить обещание отказаться от власти, если не добьется мира в Донбассе, так как это решают силы вне Украины. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский допустил, что не сможет закончить войну в Донбассе © скриншот видео "BBC News"

По словам Рудякова, на самом деле к такому шагу украинский лидер не готов.

«Он, наверное, разочаровался, но, поскольку пришел он не сам, то сам уйти не может. Это от других людей зависит, от сил, гораздо более серьезных, чем те, которые есть в Украине. Он в этом интервью среди прочего, когда на него стали напирать, что он ничего в Донбассе не сделал, сказал: "Подожди, я же огонь остановил, там уже меньше стреляют" и стал на этом настаивать в ответ на претензии [журналиста Стивена] Сакуры», — отметил он.

По словам политолога, это говорит о том, что через год-полтора президент, если его опять об этом спросят, назовет миром то, что будет на тот момент. Рудяков назвал это «словоблудием», основанным на серьезном восприятии международной аудиторией и «замешанном на безответственности власти лично президента Зеленского».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.