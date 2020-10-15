Из всех требований к белорусским властям, которые выдвинула лидер протестов Светлана Тихановская, наиболее выполнимым является освобождение политзаключенных. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии «Вечерней Москве»

Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум © REUTERS, Hannibal Hanschke Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

«На мой взгляд, Лукашенко мог бы как минимум освободить политзаключенных, ему ничего не стоит выпустить хотя бы тех, с кем он встречался в СИЗО. Но он и это сделать не готов. Он продолжает торговаться и тянуть время», — полагает эксперт.

По его словам, при невыполнении требований протестующие обещали устроить перекрытие дорог, забастовки и обвал продаж государственных магазинов — то есть переход к активным действиям и методам ненасильственного сопротивления.

Заявление Тихановской — это не ее личный ультиматум, а выражение требований протестующих, которые уже два месяца выходят на улицы, добавил Болкунец.