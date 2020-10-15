На Украине до Нового года могут продлить жесткие ограничения по коронавирусу - Ляшко
На Украине до Нового года могут продлить жесткие ограничения по коронавирусу - Ляшко
© REUTERS, Valentyn Ogirenko
На Украине с каждым днем растет количество заболевших COVID-19. На прошлой неделе страна установила антирекорд — с момента начала пандемии число заболевших превысило 5 тысяч человек.

«Реально Украина уже пришла ко второй волне коронавируса. Еще в самом начале эпидемии представители крупного бизнеса сделали серьезные пожертвования, чтобы закупить аппараты ИВЛ, достаточное количество медикаментов и так далее. Массового инфицирования граждан избежать не удастся», — заявил Бондаренко.

В то же время он отметил, что успешные действия по предупреждению пандемии удастся предпринять.

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на Украине в ближайшие месяцы может быть от 7 до 9 тысяч инфицированных ежедневно.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.