Украину уже накрыла вторая волна COVID-19, и хотя массового инфицирования избежать не удасться, успешные действия по предупреждению пандемии можно предпринять. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

На Украине до Нового года могут продлить жесткие ограничения по коронавирусу - Ляшко © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Реально Украина уже пришла ко второй волне коронавируса. Еще в самом начале эпидемии представители крупного бизнеса сделали серьезные пожертвования, чтобы закупить аппараты ИВЛ, достаточное количество медикаментов и так далее. Массового инфицирования граждан избежать не удастся», — заявил Бондаренко.

В то же время он отметил, что успешные действия по предупреждению пандемии удастся предпринять.

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на Украине в ближайшие месяцы может быть от 7 до 9 тысяч инфицированных ежедневно.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.