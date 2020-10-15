На Украине с каждым днем растет количество заболевших COVID-19. На прошлой неделе страна установила антирекорд — с момента начала пандемии число заболевших превысило 5 тысяч человек.
«Реально Украина уже пришла ко второй волне коронавируса. Еще в самом начале эпидемии представители крупного бизнеса сделали серьезные пожертвования, чтобы закупить аппараты ИВЛ, достаточное количество медикаментов и так далее. Массового инфицирования граждан избежать не удастся», — заявил Бондаренко.
В то же время он отметил, что успешные действия по предупреждению пандемии удастся предпринять.
По прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на Украине в ближайшие месяцы может быть от 7 до 9 тысяч инфицированных ежедневно.
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