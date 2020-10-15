Чтобы белорусская система управления сохранилась после ухода Александра Лукашенко с поста президента страны, необходимо найти ему место в будущей конфигурации этой системы. Об этом белорусский политолог Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

«Это контраст»: Баширов пояснил стратегию Лукашенко с силовыми разгонами протестов © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

По словам Дзерманта, Белоруссия имеет достаточно устойчивую внутреннюю систему силовиков и бюрократии, которая должна сохраниться и после реформы и ухода Лукашенко с поста.

«Это значит, что в ближайшее время каких-то резких движений в виде того, что реформа пройдет за год, я бы не ожидал. Система должна подготовиться к трансформации. Чтобы она не рухнула, когда из нее будет изъят один из системообразующих элементов, то есть фигура Лукашенко, нужно будет найти ему место в будущей конфигурации этой системы», — заявил политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.