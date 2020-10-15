Запад еще полтора года назад выбрал Киргизию точкой создания напряженности на постсоветском пространстве, так как это одна из самых экономически слабых стран. Об этом директор аналитического портала «Деловая Евразия» Павел Столяренко (Кыргызстан) сказал в интервью изданию Украина.ру

Киргизский эксперт: Кризис в Кыргызстане - следствие прессинга со стороны антироссийского сообщества © Facebook, Павел Станиславович

Эксперт назвал позором тот факт, что богатейшая по водным запасам республика не обеспечивает себя электроэнергией. Кроме того, по его словам, за первые 15 лет независимости Киргизии был утрачен большой массив земель сельскохозяйственного назначения, при том что «киргизская земля — самая чистая земля в регионе, так как аграрии почти не используют гербициды и пестициды».

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.