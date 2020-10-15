«Это обусловлено политически и экономически: одна из самых слабых стран с очень слабой экономикой. Экономика очень зависима от всех внешних факторов. Имеющиеся природные ресурсы не обеспечивают в должной мере потребности киргизской экономики… В этом году ожидается еще более страшный дефицит», — заявил он.
Эксперт назвал позором тот факт, что богатейшая по водным запасам республика не обеспечивает себя электроэнергией. Кроме того, по его словам, за первые 15 лет независимости Киргизии был утрачен большой массив земель сельскохозяйственного назначения, при том что «киргизская земля — самая чистая земля в регионе, так как аграрии почти не используют гербициды и пестициды».
В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.
ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.