«Я не буду намеренно давать ссылку на New York Post, но хочу ясно сказать, что эта публикация должна подвергнуться фактчекингу сторонних партнеров Facebook. Тем временем мы ограничиваем ее распространение на нашей платформе», — цитирует агентство Стоуна.
Электронные письма оказались в распоряжении New York Post после того, как журналистам был передан поврежденный MacBook Pro из ремонтной мастерской в штате Делавэр, где родился Байден.
Содержание сообщений свидетельствует о том, что вице-президент Джо Байден общался с руководством Burisma. Ранее он отрицал это.
Хантер Байден вступил в совет директоров Burisma в 2014 году с зарплатой в $50 тыс несмотря на отсутствие опыта в данной сфере.
Из писем следует, что он познакомил своего отца вице-президента США Джо Байдена с руководителем украинской энергетической компании Burisma Вадимом Пожарским.
«Дорогой Хантер, спасибо, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться с отцом и провести время вместе. Это честь», — написал Пожарский Хантеру Байдену 17 апреля 2015 года.
В еще одном письме, датированном уже 2014 годом, Пожарский просит Байдена младшего посоветовать, как тот может использовать свое влияние от имени Burisma.
При этом Джо Байден утверждал, что «никогда не разговаривал» с сыном о своих заграничных деловых отношениях.