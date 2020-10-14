Facebook ограничил доступ к публикации New York Post о Хантере Байдене, сославшись на необходимость проверки ее достоверности, сказал представитель компании Энди Стоун. Его слова приводит РИА Новости 14 октября

«Я не буду намеренно давать ссылку на New York Post, но хочу ясно сказать, что эта публикация должна подвергнуться фактчекингу сторонних партнеров Facebook. Тем временем мы ограничиваем ее распространение на нашей платформе», — цитирует агентство Стоуна.

«Неумный Джо» против «Щенка Путина». Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена © REUTERS, Morry Gash/Pool

Содержание сообщений свидетельствует о том, что вице-президент Джо Байден общался с руководством Burisma. Ранее он отрицал это.

Хантер Байден вступил в совет директоров Burisma в 2014 году с зарплатой в $50 тыс несмотря на отсутствие опыта в данной сфере.

Из писем следует, что он познакомил своего отца вице-президента США Джо Байдена с руководителем украинской энергетической компании Burisma Вадимом Пожарским.

«Дорогой Хантер, спасибо, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться с отцом и провести время вместе. Это честь», — написал Пожарский Хантеру Байдену 17 апреля 2015 года.

В еще одном письме, датированном уже 2014 годом, Пожарский просит Байдена младшего посоветовать, как тот может использовать свое влияние от имени Burisma.

При этом Джо Байден утверждал, что «никогда не разговаривал» с сыном о своих заграничных деловых отношениях.