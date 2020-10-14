По его словам, инцидент произошел в Соломенском районе Киева. Пострадавший раздавал партийные газеты, когда на него напал вооруженный мужчина. Полиция задержала нападавшего.
«Парень, участник ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц. Врачи борются за его жизнь», — написал Кличко.
Согласно постановлению Верховной Рады местные выборы пройдут на Украине 25 октября, кроме районов, неподконтрольных Киеву. По словам полпреда РФ в ТКГ Бориса Грызлова, решение украинского парламента нарушает Минские соглашения.