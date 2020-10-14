Агитатора партии «Удар» госпитализировали в реанимацию с ножевым ранением. Об этом 14 октября в своем Telegram-канале сообщил лидер партии, мэр Киева Виталий Кличко

Чемпион мира по боксу усилит УДАР Кличко на выборах © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Парень, участник ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц. Врачи борются за его жизнь», — написал Кличко.

Согласно постановлению Верховной Рады местные выборы пройдут на Украине 25 октября, кроме районов, неподконтрольных Киеву. По словам полпреда РФ в ТКГ Бориса Грызлова, решение украинского парламента нарушает Минские соглашения.