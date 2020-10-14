«Российская Федерация как истинный союзник и стратегический партнер с первых дней возникновения ситуации оказывает всестороннюю поддержку главе государства в формировании всех условий для обеспечения дальнейшего устойчивого развития страны», — говорится в сообщении.
В пресс-службе президента Киргизии отметили, что состоялись неоднократные переговоры Жээнбекова с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Кроме того, по поручению президента России для проведения консультаций в Бишкек прибыл заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.
В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.
ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.