Вмешательство третьих стран в конфликт в Нагорном Карабахе недопустимо. Об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости

По информации агентства Reuter, продажа Турцией Азербайджану беспилотников и другого военного снаряжения выросла до 77 млн долларов только за последний месяц до начала боевых действий в районе Карабаха.

«Мы видели, что Турция начала обеспечивать подкрепление Азербайджану. Мы обратились ко всем международным игрокам с тем, чтобы они не вмешивались в ситуацию в регионе», — сказал Помпео.

Абзалов: Вокруг России вырисовывается дуга нестабильности на постсоветском пространстве © РИА Новости, Владимир Трефилов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

По итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве стороны договорились о перемирии с 10 октября для обмена пленными и вывоза тел погибших. Однако вскоре Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Ранее о поддержке Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.