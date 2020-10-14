По информации агентства Reuter, продажа Турцией Азербайджану беспилотников и другого военного снаряжения выросла до 77 млн долларов только за последний месяц до начала боевых действий в районе Карабаха.
«Мы видели, что Турция начала обеспечивать подкрепление Азербайджану. Мы обратились ко всем международным игрокам с тем, чтобы они не вмешивались в ситуацию в регионе», — сказал Помпео.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
По итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве стороны договорились о перемирии с 10 октября для обмена пленными и вывоза тел погибших. Однако вскоре Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Ранее о поддержке Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.