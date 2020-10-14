Ориентировочный ущерб для глобальной экономики от пандемии коронавируса, которая вызвала худшую со времен Великой депрессии кризиса, может составить 28 трлн долларов в течение следующих пяти лет в мире, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 14 октября на пресс-конференции в Вашингтоне

«В течение следующих пяти лет кризис может стоить, по имеющимся оценкам, около $28 трлн потерь для ВВП», — отметила глава Фонда. Нищета, депрессия, алкогольная зависимость: неочевидные последствия коронавируса © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк Резко выросли показатели безработицы, бедности и существенно повысился риск для экономик стран с низким доходом. «За последние пару месяцев картина стала менее мрачной, но мы все еще прогнозируем худшую глобальную рецессию после Великой депрессии. Мы ожидаем падение показателей экономического роста до —4,4% в этом году», — отметила Георгиева.