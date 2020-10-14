«В течение следующих пяти лет кризис может стоить, по имеющимся оценкам, около $28 трлн потерь для ВВП», — отметила глава Фонда.
Она напомнила, что за девять месяцев глобальный кризис унесла жизни более миллиона людей и обвалил глобальную экономику.
Резко выросли показатели безработицы, бедности и существенно повысился риск для экономик стран с низким доходом.
«За последние пару месяцев картина стала менее мрачной, но мы все еще прогнозируем худшую глобальную рецессию после Великой депрессии. Мы ожидаем падение показателей экономического роста до —4,4% в этом году», — отметила Георгиева.