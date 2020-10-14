Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в предложенном Владимиром Зеленским опросе не будет болезненных для украинского общества тем. Об этом 14 октября сообщил Telegram-канал Klymenko Time

Кость Бондаренко: Опрос на местных выборах несёт Зеленскому тройную выгоду © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября в день местных выборов и кроме голосования ответить на пять важных вопросов.

На следующий день он озвучил первый из них. Так, избиратели смогут высказать свое мнение на тему того, нужно ли сажать пожизненно за коррупцию в крупном размере.

«В инициативе Президента относительно опроса нет никакой "зрады". Что я могу точно сказать — в опросе не будет вопросов о языке, о Донбассе, об особом статусе. Будут нормальные вопросы, по которым спорят в обществе», — рассказал Арахамия.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. ЦИК страны заявила, что не имеет никакого отношения к планируемому властью опросу. Он не будет иметь юридической силы. Денег на него в государственном бюджете также не предусмотрено, предположительно, организуют исследование общественного мнения на частные средства.