Во вторник, 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября в день местных выборов и кроме голосования ответить на пять важных вопросов.
На следующий день он озвучил первый из них. Так, избиратели смогут высказать свое мнение на тему того, нужно ли сажать пожизненно за коррупцию в крупном размере.
«В инициативе Президента относительно опроса нет никакой "зрады". Что я могу точно сказать — в опросе не будет вопросов о языке, о Донбассе, об особом статусе. Будут нормальные вопросы, по которым спорят в обществе», — рассказал Арахамия.
Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. ЦИК страны заявила, что не имеет никакого отношения к планируемому властью опросу. Он не будет иметь юридической силы. Денег на него в государственном бюджете также не предусмотрено, предположительно, организуют исследование общественного мнения на частные средства.