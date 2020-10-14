Послу Украины Игорю Кизиму вручили ноту протеста в МИД Белоруссии, в которой власти страны выразили озабоченность попытками официального Киева привлечь на Украину белорусских IT-специалистов. Об этом 14 октября сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Белоруссии

Алексей Дзермант: Я думаю, у Беларуси много явных преимуществ в сравнении с Россией © Facebook, Алексей Дзермант Владимир Зеленский своим указом от 4 октября продлил срок пребывания граждан Белоруссии на Украине до 180 дней. Предполагается, что эта мера позволит белорусским айтишникам легализоваться на Украине.

МИД Белоруссии полагает, что это недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

«Искренне не желая нанести ущерб дружеским связям с украинским народом, белорусская сторона не намерена переходить «красные черты» в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение, в случае оправданной необходимости, ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами», — говорится в сообщении.

Как заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Дзермант, белорусские IT-специалисты в любом случае не поедут на Украину, поскольку и по бытовым, и по социально-политическим условиям Украина не самая привлекательная страна для них.