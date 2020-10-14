Астролог Альбина Пономаренко рассказала о шансах основных кандидатов на пост мэра Киева, передает сайт vesti.ua 14 октября

По мнению эксперта, звезды указывают на вероятную победу кандидата от президентской партии «Слуга народа» Ирины Верещук.

«Верещук — одна из популярных кандидатов Стрелец… У нее Марс в Деве, это очень хороший Марс… Она человек-трудяга, очень хороший служащий, аналитик, хороший чиновник и хозяйственник. Сейчас у нее на выборы идут очень хорошие аспекты — и на первый тур, и на второй. Поэтому у нее шансы очень велики пройти во второй тур и даже, возможно, победить», — рассказала астролог.

Хитрец с имиджем дурачка. Что звёзды говорят о Виталии Кличко © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Виталию Кличко не суждено одержать победу в первом туре. Также ему будет мешать консервативность, свойственная Ракам, заявила она.

Касательно электоральных перспектив Андрея Пальчевского эксперт дала мрачный прогноз. Она видит в его гороскопе «период прогрессивной луны», дающий очень мало шансов на то, чтобы добиться публичности и славы.