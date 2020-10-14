Президент Украины Владимир Зеленский обладает возможностями для решения конфликта в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Руслан Бортник: Команда Зеленского приступила к заморозке конфликта в Донбассе © Facebook, Ruslan Bortnik

«Скажем так — президент и его команда могут реализовать Минские соглашения, но считают риски из-за их реализации выше, чем риски их нереализации. Поэтому сегодня эта команда перешла к режиму удержания власти, как их предшественники, а удержание власти предусматривает отсутствие реинтеграции Донбасса с его нелояльным электоратом, которая приведет к конфликту с правыми радикалами», — рассказал Руслан Бортник.

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Владимир Зеленский во время визита в Великобританию дал интервью телеканалу «Би-би-си». В разговоре он заявил, что выполнить условия Минских соглашений в части касающейся выборов и контроля над границей невозможно.