В распоряжении Зеленского есть парламент свое правительство и силовые структуры. Но эта команда считает, что через реализацию Минских соглашений достигать мира для них опасно в силу противодействия внешних игроков и внутренних радикалов.
«Скажем так — президент и его команда могут реализовать Минские соглашения, но считают риски из-за их реализации выше, чем риски их нереализации. Поэтому сегодня эта команда перешла к режиму удержания власти, как их предшественники, а удержание власти предусматривает отсутствие реинтеграции Донбасса с его нелояльным электоратом, которая приведет к конфликту с правыми радикалами», — рассказал Руслан Бортник.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Владимир Зеленский во время визита в Великобританию дал интервью телеканалу «Би-би-си». В разговоре он заявил, что выполнить условия Минских соглашений в части касающейся выборов и контроля над границей невозможно.