Электронные письма оказались в распоряжении СМИ после того, как журналистам был передан поврежденный MacBook Pro из ремонтной мастерской в ​​штате Делавэр, где родился Байден. Содержание сообщений свидетельствует о том, что вице-президент общался с руководством Burisma, сообщает New York Post 14 октября

Хантер Байден вступил в совет директоров Burisma в 2014 году с зарплатой в 50 тысяч долларов, не смотря на отсутствие опыта в данной сфере. Из писем следует, что он познакомил своего отца вице-президента США Джо Байдена с руководителем украинской энергетической компании Burisma Вадимом Пожарским.

«Дорогой Хантер, спасибо, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться с отцом и провести время вместе. Это честь», — написал Пожарский Хантеру Байдену 17 апреля 2015 года.

В еще одном письме, датированном уже 2014 годом, Пожарский просит Байдена младшего посоветовать, как тот может использовать свое влияние от имени Burisma. При этом Джо Байден утверждал, что «никогда не разговаривал» с сыном о своих заграничных деловых отношениях.

Байден не хочет дебатировать с больным коронавирусом Трампом © REUTERS, Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп, который баллотируется на новый срок, утверждает, что с помощью своего сына Хантера Байден старший оказал давление на украинское правительство с целью увольнения прокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma.

По данным СМИ Джо Байден пригрозил украинскому правительству, что лишит их кредита в миллион долларов, если Шокин не будет уволен.

Украинская прокуратура отвергает причастность Хантера Байдена к каким-либо правонарушениям, а также заявляет, что Шокин был уволен за то, что не расследовал коррупционные дела.

Ранее Трампу предлагали объявить импичмент за попытку оказать давление на Украину с целью «выбить» из нее доказательства о причастности Байдена старшего к коррупции.

Старый ноутбук из ремонтной мастерской сначала оказался в руках союзника Трампа Руди Джулиани, который и передал жесткий диск New York Post.

На данный момент Джо Байден лидирует по опросам в преддверии выборов президента США, голосование назначено на 3 ноября.