Хантер Байден вступил в совет директоров Burisma в 2014 году с зарплатой в 50 тысяч долларов, не смотря на отсутствие опыта в данной сфере. Из писем следует, что он познакомил своего отца вице-президента США Джо Байдена с руководителем украинской энергетической компании Burisma Вадимом Пожарским.
«Дорогой Хантер, спасибо, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться с отцом и провести время вместе. Это честь», — написал Пожарский Хантеру Байдену 17 апреля 2015 года.
В еще одном письме, датированном уже 2014 годом, Пожарский просит Байдена младшего посоветовать, как тот может использовать свое влияние от имени Burisma. При этом Джо Байден утверждал, что «никогда не разговаривал» с сыном о своих заграничных деловых отношениях.
При восстановлении содержимого ноутбука также были обнаружены откровенные фотографии и видео, где Байден младший курит крэк во время полового акта.
Президент США Дональд Трамп, который баллотируется на новый срок, утверждает, что с помощью своего сына Хантера Байден старший оказал давление на украинское правительство с целью увольнения прокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma.
По данным СМИ Джо Байден пригрозил украинскому правительству, что лишит их кредита в миллион долларов, если Шокин не будет уволен.
Украинская прокуратура отвергает причастность Хантера Байдена к каким-либо правонарушениям, а также заявляет, что Шокин был уволен за то, что не расследовал коррупционные дела.
Ранее Трампу предлагали объявить импичмент за попытку оказать давление на Украину с целью «выбить» из нее доказательства о причастности Байдена старшего к коррупции.
Старый ноутбук из ремонтной мастерской сначала оказался в руках союзника Трампа Руди Джулиани, который и передал жесткий диск New York Post.
На данный момент Джо Байден лидирует по опросам в преддверии выборов президента США, голосование назначено на 3 ноября.