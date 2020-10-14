Сопредседатели Минской группы ОБСЕ — США, Франция и Россия — все предыдущие годы лишь отвлекали внимание от решения проблемы Нагорного Карабаха. Об этом 14 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Интерфакс

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS

«Пусть они (армянские военные) вернутся обратно на свои земли, делают там все что захотят. Почему вы не говорите о поддержке, которую сопредседатели оказывают Армении? Столько оружия поступает из России, столько же много поступает из Франции. Почему вы молчите об этом?» — возмущается Эрдоган.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не разделяет точку зрения Анкары относительно исключительно военного разрешения конфликта в Карабахе.

В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами. Переговоры по мирному урегулированию ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой выступают Россия, Франция и США.