Во время марша в Киеве 14 октября националисты поместили у здания Офиса президента Украины антисемитский и антиправительственный плакат, передает Telegram-канал «Политика Страны»

Украинские националисты вышли на улицы дать «бой коллаборантам» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк гласит плакат.

Во вторник, 14 октября, отмечается День защитника Украины. Украинские националисты в этот день проводят марш, посвященный Дню Украинской повстанческой армии (УПА)*.

Как сообщает Telegram-канал, националисты скандировали на своем митинге «Ганьба!» и «Зелю геть!». Плакат по-прежнему находится у здания офиса главы государства, при этом сам Зеленский в этот день отправился в Донбасс для вручения наград военнослужащим.

* Деятельность организации запрещена в РФ