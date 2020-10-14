«Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и грабежа Украины днепровским еврейским кланом Вовы Зеленского!» — гласит плакат.
Во вторник, 14 октября, отмечается День защитника Украины. Украинские националисты в этот день проводят марш, посвященный Дню Украинской повстанческой армии (УПА)*.
Как сообщает Telegram-канал, националисты скандировали на своем митинге «Ганьба!» и «Зелю геть!». Плакат по-прежнему находится у здания офиса главы государства, при этом сам Зеленский в этот день отправился в Донбасс для вручения наград военнослужащим.
* Деятельность организации запрещена в РФ