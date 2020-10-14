«Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями был очень высоким, это приносило взаимную пользу, выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой. Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами», — заявил Путин.
Российский президент также поддержал предложение премьера Михаила Мишустина начать снятие санкций с украинских предприятий. По словам главы государства, это станет первым шагом и жестом доброй воли для восстановления взаимодействия с Украиной.
Предполагается, что будут сняты ограничения на поставку продукции для двух украинских промышленных предприятий.