Россия готова к восстановлению полноформатного сотрудничества с Украиной, заявил 14 октября на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости

Жест доброй воли. Путин одобрил начало снятия санкций с Украины © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Российский президент также поддержал предложение премьера Михаила Мишустина начать снятие санкций с украинских предприятий. По словам главы государства, это станет первым шагом и жестом доброй воли для восстановления взаимодействия с Украиной.

Предполагается, что будут сняты ограничения на поставку продукции для двух украинских промышленных предприятий.