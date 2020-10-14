Министр культуры и информационной политики Украины с 4 июня 2020 года, депутат 9-го созыва от партии «Слуга народа», экс-глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, бывший гендиректор холдинга «1+1 медиа»

Родился 22 января 1966 года в Киеве.

В 1990 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

После окончания учебы работал редактором и ведущим еженедельной телепрограммы «Молодёжная студия "Гарт"» на государственном телеканале УТ-1.

В 1991-1994 годах — корреспондент украинского представительства британского информационного агентства Reuters в Киеве. В 1994 году вел еженедельную информационно-аналитическую телепрограмму «Послесловие».

В 1994-1999 годах — президент студии «Нова мова» («Новый язык» — ред.), которая производила телепрограммы «Послесловие» и «Лица мира» для каналов УТ-1 и «Интер».

В декабре 1996 года вместе со всей командой «Послесловия» перешел в новую телерадиокомпанию "Студия 1+1". Создал Телевизионную службу новостей (ТСН).

В 1998 году покинул «1+1», сосредоточившись на развитии «Новой мовы».

В апреле 1999 года возглавил «Новый канал», в 2000 году телеканал вошел в тройку лидеров рынка. В 2005 году ушел с поста гендиректора.

С января 2000 по май 2001 года был советником премьер-министра Украины Виктора Ющенко (на общественных началах).

В период президентских выборов 2004 года вёл теледебаты между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.

В 2005 году стал председателем правления и одним из акционеров ЗАО «Одесская киностудия».

С марта по май 2008 года работал в Москве заместителем генерального директора телеканала РЕН-ТВ в рамках консультационного соглашения.

С августа 2008 года — генеральный директор группы «1+1 медиа», в которую входят телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, Бигуди, УнианТВ, 1+1 International и Ukraine Today, сейлз-хаус «Плюсы» и компания по производству телеконтента «1+1 продакшн».

С 23 мая 2011 года несколько лет подряд вел телепередачу "Tkachenko.UA" в формате 45-минутных интервью с политиками и знаменитостями на канале "1+1".

Как продюсер участвовал в создании кинофильмов «Песнь песней», «Дом с башенкой», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «У реки». Также продюсировал популярные телесериалы, в том числе «Доярка из Хацапетовки», «Завтра будет завтра», «Небо в горошек» и т. д.

Согласно рейтингу топ-менеджеров Украины "ТОП-100" delo.ua, постоянно входит в тройку лучших CEO медиаиндустрии.

20 августа 2019 года сложил полномочия руководителя медиахолдинга «1+1 медиа».

Ткаченко показал, как «боксирует» с Ван Даммом © commons.wikimedia.org, V.lyaschenko

В 2016 и 2018 годах Ткаченко проходил обучение в бизнес-школах в Гарварде и Сингапуре.

Женат во второй раз, супруга — HR-директор канала «1+1» Анна Баранник. У пары двое детей.

Дочь от первого брака Александра Ткаченко работает на телевидении, с 2018 года — креативный продюсер «Нового канала».

В 2019 году призывал политиков, журналистов и представителей власти бойкотировать телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина".

4 июня 2020 года назначен по итогам голосования в Верховной Раде на должность главы Министерства культуры и информационной политики.

В связи с назначением министром покинул пост главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики в Раде, эту должность занял Никита Потураев.