«Боюсь, что условий для производства такого высокотехнологичного лекарства, как вакцина от коронавируса, там (на Украине — ред.) нет. Это очень печально, поскольку Украина была одной из самых экономически и технически развитых частей СССР», — считает Лукьяненко.
По мнению писателя, Россия может предложить Украине «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи, ведь это наши соседи и братский народ.
С другой стороны, у России с Украиной общая граница, многие люди часто пересекают ее по пути к родственникам, поэтому РФ заинтересована, чтобы на той стороне вспышек коронавируса не было. А вот готов ли будет официальный Киев принять от Москвы такую помощь, рассуждает эксперт, вопрос сложный.
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