Часть фармкомпаний, производящих базовые лекарства на Украине работают, но наиболее технологичные фармацевтические предприятия в стране разрушены, что сводит на нет разработку собственной вакцины от коронавируcа и сотрудничества в этом вопросе с Россией, рассказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью изданию Украина.ру

«Боюсь, что условий для производства такого высокотехнологичного лекарства, как вакцина от коронавируса, там (на Украине — ред.) нет. Это очень печально, поскольку Украина была одной из самых экономически и технически развитых частей СССР», — считает Лукьяненко.

Больше половины украинцев ждут вакцину от COVID-19 из РФ © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

С другой стороны, у России с Украиной общая граница, многие люди часто пересекают ее по пути к родственникам, поэтому РФ заинтересована, чтобы на той стороне вспышек коронавируса не было. А вот готов ли будет официальный Киев принять от Москвы такую помощь, рассуждает эксперт, вопрос сложный.

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