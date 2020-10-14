Украинские националисты в среду, 14 октября, проводят марш, посвященный дню Украинской повстанческой армии (УПА)*. Об этом сообщается издание «Страна»

Уличные бои на Крещатике: как прошел 15 октября 2005 года первый марш УПА* © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк проходит под лозунгом «Бой коллаборантам!». Участники запланировали пройти по центру Киева с остановками на Майдане и у Офиса президента. В последней точке они выдвинут ряд требований, среди которых принятие закона о коллаборантах, лишение лицензии каналов «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Наш», «Интер», «Киев Live» и другие.

Организаторами выступили такие организации, как «Правый сектор»*, Нацкорпус и «Свобода».

Марш проходит, несмотря на ужесточение правил карантина. Как сообщают журналисты, многие его участники не надели маски и не соблюдают дистанцию.

*Деятельность организаций запрещена в РФ