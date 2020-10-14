Марш проходит под лозунгом «Бой коллаборантам!». Участники запланировали пройти по центру Киева с остановками на Майдане и у Офиса президента. В последней точке они выдвинут ряд требований, среди которых принятие закона о коллаборантах, лишение лицензии каналов «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Наш», «Интер», «Киев Live» и другие.
Организаторами выступили такие организации, как «Правый сектор»*, Нацкорпус и «Свобода».
Марш проходит, несмотря на ужесточение правил карантина. Как сообщают журналисты, многие его участники не надели маски и не соблюдают дистанцию.
*Деятельность организаций запрещена в РФ