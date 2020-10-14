По его словам, игнорирование мировым сообществом проблемы Карабаха фактически является аналогом Мюнхенского соглашения (речь о «Мюнхенском сговоре», в результате которого нацистская Германия и другие страны Европы в 1938 году разделили Чехословакию — ред.).
«Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии», — сказал Пашинян.
Он также отметил, что предложение Баку предоставить живущим в Карабахе армянам автономию не может быть гарантировано азербайджанской стороной, которая это продемонстрировала тем, как она ведет войну на спорной территории.