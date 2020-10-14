Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем видеообращении к армянскому народу по поводу ситуации вокруг Нагорного Карабаха 14 октября заявил о вероятности появления в мире «нового Гитлера»

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«Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии», — сказал Пашинян.

Он также отметил, что предложение Баку предоставить живущим в Карабахе армянам автономию не может быть гарантировано азербайджанской стороной, которая это продемонстрировала тем, как она ведет войну на спорной территории.