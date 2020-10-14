Около 60 депутатов и 30 работников аппарата Верховной Рады болеют или уже переболели коронавирусом. Об этом 14 октября заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает «112 Украина»

«Более 20 человек всего переболело в аппарате, также у нас несколько людей дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это по аппарату. По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего перебороли или болеют и почти каждый день у нас — дополнительные заболевшие», — сказал Разумков.

Коронавирус на Украине. Всё только начинается © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Верховная Рада в прошлый раз не уходила на карантин, и в этот раз не будет идти на карантин. Могут быть изменения в режиме нашей работы, но Верховная Рада, как единственная законодательная институция в Украине, не будет идти на карантин», — сказал спикер.

За прошедшие сутки на Украине коронавирус диагностировали у 5590 человек. Таким образом, общее число случаев заражения достигло 276 177.