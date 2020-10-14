Президент Белоруссии Александр Лукашенко вполне может стабилизировать ситуацию в стране и удержаться у власти без помощи со стороны России. Об этом рассказал писатель, публицист и экс-командир ополченцев ДНР Захар Прилепин в эфире «Первого канала»

Сажать, уничтожать, подставлять. Прилепин объяснил, превратится ли Белоруссия во вторую Украину © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Конечно, можно обойтись без ввода российских войск. Силовых ведомств в Белоруссии хватит, чтобы справиться с ситуацией. Никаких русских войск, насколько я представляю себе ситуацию, никто вводить не будет», — считает Прилепин.

По его мнению, протесты против Лукашенко вряд ли смогут резко радикализироваться и перерасти в полномасштабный силовой переворот по украинскому образцу: если бы это было возможно, организаторы и движущие силы давно вынудили бы участников митингов устроить «сакральные жертвы».

То, что это до сих пор не было сделано, литератор связывает с отсутствием в Белоруссии радикальной базы.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.