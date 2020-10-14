Во вторник, 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября на местные выборы и кроме голосования ответить на пять важных вопросов.
По словам Зеленского, первый вопрос будет выглядеть так: нужно ли приговаривать к пожизненному сроку за коррупцию в крупном размере?
Ранее экс-депутат Верховной Рады Сергей Лещенко сообщил со ссылкой на источники, что Зеленский будет представлять по одному вопросу в день.
Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. Опрос граждан, который планируют власти Украины, будет иметь неофициальный статус, его итоги не будут иметь юридической силы.