Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении от 14 октября рассказал о первом из пяти вопросов, на который избирателям предложат ответить в день голосования на местных выборах

Турчинов раскритиковал опрос Зеленского на местных выборах © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября на местные выборы и кроме голосования ответить на пять важных вопросов.

По словам Зеленского, первый вопрос будет выглядеть так: нужно ли приговаривать к пожизненному сроку за коррупцию в крупном размере?

Ранее экс-депутат Верховной Рады Сергей Лещенко сообщил со ссылкой на источники, что Зеленский будет представлять по одному вопросу в день.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. Опрос граждан, который планируют власти Украины, будет иметь неофициальный статус, его итоги не будут иметь юридической силы.