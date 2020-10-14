«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным событиям международной и региональной безопасности», — говорится в сообщении.
В частности, обсуждалась тематика сотрудничества Белоруссии в рамках ОДКБ и ход подготовки к заседанию Комитета секретарей советов безопасности.
При этом особое внимание собеседниками было уделено проходящим с 12 октября в республике миротворческим учениям «Нерушимое братство-2020».
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Встреча прошла на фоне беспорядков в Белоруссии. Согласно уставу ОДКБ, организация может оказать помощь стране в случае угрозы ее территориальной целостности.