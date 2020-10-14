Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик и генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности, сообщает РИА Новости 14 октября

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным событиям международной и региональной безопасности», — говорится в сообщении.

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При этом особое внимание собеседниками было уделено проходящим с 12 октября в республике миротворческим учениям «Нерушимое братство-2020».

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Встреча прошла на фоне беспорядков в Белоруссии. Согласно уставу ОДКБ, организация может оказать помощь стране в случае угрозы ее территориальной целостности.