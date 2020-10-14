В центре Киева стартовал велопробег в честь защитников Украины. Горожане собрались на Михайловской площади, чтобы отправиться в праздничный заезд, сообщает портал «Буквы» 14 октября

Участвуют в велопробеге сотни киевлян, в том числе дети. Маршрут их следования был известен заранее: площадь Михайловская — улица Михайловская — улица Крещатик — площадь Европейская — улица Грушевского — Петровская аллея — Парковая дорога — аллея Героев Крут — площадь Славы — улица Лаврская.

Всем остальным участникам движения в патрульной полиции рекомендовали планировать свой маршрут по указанным улицам, так как часть из них будет перекрыта для безопасного следования двухколесного транспорта.

Зеленский поздравил защитников Украины «от российской агрессии» © president.gov.ua

День защитника празднуют на Украине 14 октября с 2014 года по указу пятого президента страны Петра Порошенко, а с 2015 года этот день является нерабочим.

Параллельно с созданием нового праздника на Украине отменили День защитника Отечества 23 февраля. Новый День защитников совпадает с Днем украинского казачества и Покровом Пресвятой Богородицы.

* Деятельность организации запрещена в РФ