Участвуют в велопробеге сотни киевлян, в том числе дети. Маршрут их следования был известен заранее: площадь Михайловская — улица Михайловская — улица Крещатик — площадь Европейская — улица Грушевского — Петровская аллея — Парковая дорога — аллея Героев Крут — площадь Славы — улица Лаврская.

Всем остальным участникам движения в патрульной полиции рекомендовали планировать свой маршрут по указанным улицам, так как часть из них будет перекрыта для безопасного следования двухколесного транспорта.

Зеленский поздравил защитников Украины «от российской агрессии»
Зеленский поздравил защитников Украины «от российской агрессии»
© president.gov.ua
Также в Киеве запланирован марш правых сил «Марш УПА* — 2020». Его организаторами выступили националисты из «Правого сектора»*, «Свободы» и «Нацкорпуса». Они собираются дойти до Офиса президента.

День защитника празднуют на Украине 14 октября с 2014 года по указу пятого президента страны Петра Порошенко, а с 2015 года этот день является нерабочим.

Параллельно с созданием нового праздника на Украине отменили День защитника Отечества 23 февраля. Новый День защитников совпадает с Днем украинского казачества и Покровом Пресвятой Богородицы.

* Деятельность организации запрещена в РФ