Соединенные штаты ведут себя грубо и беспардонно в Молдавии и республиках Закавзказья. Об этом 14 октября заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Sputnik

Лавров жестко раскритиковал США за бесчинства на постсоветском пространстве © Пресс-служба МИД РФ | Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

Он добавил, что теперь американцы то же самое делают в Молдавии, это заметно даже по публичным высказываниям посла США.

«Они продвигают свои интересы и в республиках Закавказья, мы это тоже видим и знаем. Но я убеждён, что мы такого рода методами действовать не должны», — подчеркнул Лавров.