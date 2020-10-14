Королева рассказала, что в этом году исполняется 30 лет ее главному хиту «Желтые тюльпаны». Она отметила, что попала в шоу-бизнес «зеленая, но борзая», поэтому не обращала внимание на общественное мнение и сумела сохранить психику.
Певица вспомнила, как пришла на сцену еще юной девочкой и кем тогда были артисты для поклонников: «Магомаев, Пугачева, Ротару, Кобзон, Лещенко — к ним относились как к божествам!».
Сейчас же, по словам Королевой, интернет сделал доступным любую звезду, соцсети открыли двери в любой дом, из-за чего многие пользователи теряют человеческий облик.
«Почему-то многие люди решили, что им позволено, спрятавшись за невнятными аватарками, безнаказанно выплескивать на нас весь свой жизненный негатив. Какая прелесть! Сидя дома за чашкой чая, можно за пару минут вторгнуться в личные границы кого угодно. Зайти, не снимая грязной обуви. Плюнуть, крикнуть и гордо удалиться. Культурный человек, придя в гости, не делает замечания хозяевам, верно? Это неприлично», — считает Королева.
Многие поклонники поддержали ее, но были и такие, кто нашел логичное объяснение, почему подробности личной жизни одних звезд становятся достоянием общественности и поводом к пересудам, а других — нет.
«Странно, сначала вы выкладываете обнажённые фото в интернет, рассказываете интимные подробности, а потом удивляетесь, что люди зашли в этот интернет и высказали свое мнение… Для примера, посмотрите на Кети Топурия (солистка группы "А-студио" — ред.), она скрывает свою личную жизнь, никто ничего и не обсуждает, Научитесь этому, и сразу пропадут гневные комментарии», — написала одна из подписчиц.
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В этом году исполняется тридцать лет песне «Желтые тюльпаны». Мне повезло: в сложный эстрадный мир попала совсем зеленой. Но бОрзой — было абсолютно пофиг, кто и что обо мне думает. Это спасало психику от лишних переживаний. — Раньше, в советские времена, между артистами и зрителями пролегала пропасть. Их соединял единственный тоненький мостик в виде журнальных интервью на тему творчества. В пору моего детства, когда большой артист приезжал на гастроли, он собирал полные стадионы две недели подряд, давая концерты трижды за день. Потому что интерес публики огромный, а доступа «к телу», кроме концерта, никакого. Магомаев, Пугачева,Ротару,Кобзон, Лещенко — к ним относились как к божествам! А что теперь? Интернет сделал доступным практически любого, и артисты потеряли загадочность. И почемуто многие люди решили, что им позволено, спрятавшись за невнятными аватарками, безнаказанно выплескивать на нас весь свой жизненный негатив. Какая прелесть! Сидя дома за чашкой чая, можно за пару минут вторгнуться в личные границы кого угодно. Зайти, не снимая грязной обуви. Плюнуть, крикнуть и гордо удалиться. Соцсеть — это, по сути, дом с открытыми настежь дверями. Культурный человек, придя в гости, не делает замечания хозяевам, верно? Это неприлично. Но в пространстве Интернета многие теряют человеческий облик…… продолжение читайте на страницах @karavanstory!!! #наташакоролева #символюности #семья #интервью @alla_zanimonets
В сентябре скандал в семье Королевой и Тарзана обсуждала вся страна. Причиной тому стало заявление некоей Анастасии Шульженко, которая в соцсетях опубликовала пост о том, что беременна от стриптизера.
Сначала Сергей Глушко отрицал свою вину, но позже признался и сделал это в форме видеообращения к подписчикам в Instagram.