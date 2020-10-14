Российская певица украинского происхождения Наташа Королева дала большое интервью журналу «Караван», где рассказала, что не считает поведение своего супруга Сергея Глушко изменой. Высказалась артистка и о неприемлемом, на ее взгляд, поведении отдельных пользователей. Свои размышления после интервью певица описала у себя в Instagram 14 октября

«Все ради бабла»: Королева опубликовала необычное фото © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Певица вспомнила, как пришла на сцену еще юной девочкой и кем тогда были артисты для поклонников: «Магомаев, Пугачева, Ротару, Кобзон, Лещенко — к ним относились как к божествам!».

Сейчас же, по словам Королевой, интернет сделал доступным любую звезду, соцсети открыли двери в любой дом, из-за чего многие пользователи теряют человеческий облик.

«Почему-­то многие люди решили, что им позволено, спрятавшись за невнятными аватарками, безнаказанно выплескивать на нас весь свой жизненный негатив. Какая прелесть! Сидя дома за чашкой чая, можно за пару минут вторгнуться в личные границы кого угодно. Зайти, не снимая грязной обуви. Плюнуть, крикнуть и гордо удалиться. Культурный человек, придя в гости, не делает замечания хозяевам, верно? Это неприлично», — считает Королева.

«Странно, сначала вы выкладываете обнажённые фото в интернет, рассказываете интимные подробности, а потом удивляетесь, что люди зашли в этот интернет и высказали свое мнение… Для примера, посмотрите на Кети Топурия (солистка группы "А-студио" — ред.), она скрывает свою личную жизнь, никто ничего и не обсуждает, Научитесь этому, и сразу пропадут гневные комментарии», — написала одна из подписчиц.

В сентябре скандал в семье Королевой и Тарзана обсуждала вся страна. Причиной тому стало заявление некоей Анастасии Шульженко, которая в соцсетях опубликовала пост о том, что беременна от стриптизера.

Сначала Сергей Глушко отрицал свою вину, но позже признался и сделал это в форме видеообращения к подписчикам в Instagram.