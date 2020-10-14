«Все ради бабла»: Королева опубликовала необычное фото
«Все ради бабла»: Королева опубликовала необычное фото
© РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк
Королева рассказала, что в этом году исполняется 30 лет ее главному хиту «Желтые тюльпаны». Она отметила, что попала в шоу-бизнес «зеленая, но борзая», поэтому не обращала внимание на общественное мнение и сумела сохранить психику.

Певица вспомнила, как пришла на сцену еще юной девочкой и кем тогда были артисты для поклонников: «Магомаев, Пугачева, Ротару, Кобзон, Лещенко — к ним относились как к божествам!».

Сейчас же, по словам Королевой, интернет сделал доступным любую звезду, соцсети открыли двери в любой дом, из-за чего многие пользователи теряют человеческий облик.

«Почему-­то многие люди решили, что им позволено, спрятавшись за невнятными аватарками, безнаказанно выплескивать на нас весь свой жизненный негатив. Какая прелесть! Сидя дома за чашкой чая, можно за пару минут вторгнуться в личные границы кого угодно. Зайти, не снимая грязной обуви. Плюнуть, крикнуть и гордо удалиться. Культурный человек, придя в гости, не делает замечания хозяевам, верно? Это неприлично», — считает Королева.

Многие поклонники поддержали ее, но были и такие, кто нашел логичное объяснение, почему подробности личной жизни одних звезд становятся достоянием общественности и поводом к пересудам, а других — нет.

«Странно, сначала вы выкладываете обнажённые фото в интернет, рассказываете интимные подробности, а потом удивляетесь, что люди зашли в этот интернет и высказали свое мнение… Для примера, посмотрите на Кети Топурия (солистка группы "А-студио" — ред.), она скрывает свою личную жизнь, никто ничего и не обсуждает, Научитесь этому, и сразу пропадут гневные комментарии», — написала одна из подписчиц.

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В этом году исполняется тридцать лет песне «Желтые тюльпаны». Мне повезло: в сложный эстрадный мир попала совсем зеленой. Но бОрзой — было абсолютно пофиг, кто и что обо мне думает. Это спасало психику от лишних переживаний. — Раньше, в советские времена, между артистами и зрителями пролегала пропасть. Их соединял единственный тоненький мостик в виде журнальных интервью на тему творчества. В пору моего детства, когда большой артист приезжал на гастроли, он собирал полные стадионы две недели подряд, давая концерты трижды за день. Потому что интерес публики огромный, а доступа «к телу», кроме концерта, никакого. Магомаев, Пугачева,Ротару,Кобзон, Лещенко — к ним относились как к божествам! А что теперь? Интернет сделал доступным практически любого, и артисты потеряли загадочность. И почему­то многие люди решили, что им позволено, спрятавшись за невнятными аватарками, безнаказанно выплескивать на нас весь свой жизненный негатив. Какая прелесть! Сидя дома за чашкой чая, можно за пару минут вторгнуться в личные границы кого угодно. Зайти, не снимая грязной обуви. Плюнуть, крикнуть и гордо удалиться. Соцсеть — это, по сути, дом с открытыми настежь дверями. Культурный человек, придя в гости, не делает замечания хозяевам, верно? Это неприлично. Но в пространстве Интернета многие теряют человеческий облик…… продолжение читайте на страницах @karavanstory!!! #наташакоролева #символюности #семья #интервью @alla_zanimonets

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 13 Окт 2020 в 8:44 PDT

В сентябре скандал в семье Королевой и Тарзана обсуждала вся страна. Причиной тому стало заявление некоей Анастасии Шульженко, которая в соцсетях опубликовала пост о том, что беременна от стриптизера.

Сначала Сергей Глушко отрицал свою вину, но позже признался и сделал это в форме видеообращения к подписчикам в Instagram.