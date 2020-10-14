США ведут себя грубо и беспардонно в Молдавии и республиках Закавзказья, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Радио Sputnik 14 октября

«Они (США) ведут себя грубо, невежливо, беспардонно, хотя всех пытаются учить уважать право каждого народа самим выбирать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства, как это было в Киеве, в ходе двух майданов, все прекрасно знают, где и в каком количестве там расположены в официальных правительственных зданиях представители и ФБР, и ЦРУ», — отметил Лавров.

Ядерный эксперимент с политическим подтекстом. Украина стала испытательным полигоном для США © commons.wikimedia.org, Victor Korniyenko

Лавров также отметил, что Штаты продвигают свои интересы и в республиках Закавказья, что не ускользнуло от внимания России.

В то же время он выразил убеждение в том, что Москва такого рода методами действовать не должна.