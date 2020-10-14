«Они (США) ведут себя грубо, невежливо, беспардонно, хотя всех пытаются учить уважать право каждого народа самим выбирать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства, как это было в Киеве, в ходе двух майданов, все прекрасно знают, где и в каком количестве там расположены в официальных правительственных зданиях представители и ФБР, и ЦРУ», — отметил Лавров.
Он добавил, что американская сторона то же самое теперь делает в Молдавии, что видно в том числе по публичным высказываниям американского посла в республике.
Лавров также отметил, что Штаты продвигают свои интересы и в республиках Закавказья, что не ускользнуло от внимания России.
В то же время он выразил убеждение в том, что Москва такого рода методами действовать не должна.