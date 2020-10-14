На данный момент Центральная избирательная комиссия Украины не занимается подготовкой к проведению всеукраинского опроса, о котором сообщил Владимир Зеленский. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ЦИК Константин Хивренко в комментарии kp.ua, сообщило издание 13 октября

Хивренко не уточнил, за какой срок ЦИК смог бы организовать такой опрос в случае получения соответствующего распоряжения от президента. Зе-опрос: украинцам предложат легализовать каннабис — СМИ © CC0, Pixabay

«Мне не известно, о чем говорил и что анонсировал президент… На сегодняшний день ЦИК готовится к проведению местных выборов и промежуточных парламентских выборов в 208-м мажоритарном округе… Будет формализованный факт, тогда и будет предмет комментария», — сообщил глава пресс-службы Центризбиркома.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал возможное проведение 25 октября, одновременно с местными выборами, всеукраинского опроса. Глава государства сказал, что украинцам предложат ответить на пять вопросов, но на какие именно, пока не уточнил.

Такой опрос является консультативным, и его итоги необязательны для исполнения государственной властью.

Гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто заявил, что такой опрос граждан скорее является способом манипулирования общественным мнением, поскольку нигде не указана процедура формулировки вопросов.