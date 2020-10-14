Ранее Зеленский призвал соотечественников прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов, которые украинцы «обсуждают на улице, на кухне и в интернете». В то же время уточняется, что среди вопросов «не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем».
По мнению Бондаренко, вопросы будут касаться как внутреннего устройства, так и внешней политики Украины.
«Если эти вопросы будут касаться Донбасса и если народ даст некий ответ на эти вопросы <…>, то у Зеленского в руках может оказаться очень серьезный аргумент, который можно использовать и во время прогнозируемых акций оппозиции, которыми пугает [экс-президент] Петр Порошенко и его окружение», — отметил политолог.
Так, по его словам, если радикалы придут к Офису президента и будут требовать от Зеленского придерживаться радикальной позиции «ни пяди родной земли», им можно будет показать мнение народа.
Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.