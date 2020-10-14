Если президент Украины Владимир Зеленский включит в свой опрос на местных выборах вопросы о Донбассе, собранные данные могут оказаться серьезным аргументом в случае протестных акций радикалов. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Турчинов раскритиковал опрос Зеленского на местных выборах © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По мнению Бондаренко, вопросы будут касаться как внутреннего устройства, так и внешней политики Украины.

«Если эти вопросы будут касаться Донбасса и если народ даст некий ответ на эти вопросы <…>, то у Зеленского в руках может оказаться очень серьезный аргумент, который можно использовать и во время прогнозируемых акций оппозиции, которыми пугает [экс-президент] Петр Порошенко и его окружение», — отметил политолог.

Так, по его словам, если радикалы придут к Офису президента и будут требовать от Зеленского придерживаться радикальной позиции «ни пяди родной земли», им можно будет показать мнение народа.

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.