На Украине активизировались опасные пауки, пострадали люди

Фотографии небольшого паука опубликовали в социальных сетях. Там рассказали, что он укусил жительницу Запорожья. У неё проявилась аллергическая реакция, место укуса мгновенно отекло и покраснело.
Пользователи определили по фотографии, что на украинку напал паук-волк. Его укусы для человека не смертельны, однако могут быть болезненными и вызывают аллергию.
Ранее на Закарпатье в Виноградове заметили ядовитого паука Аргиопу тигровую. Это яркий паук из семейства колопрядов, с полосатым желто-черно-белым брюшком.