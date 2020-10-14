На Украине активизировались опасные пауки, пострадали люди

В Запорожье активизировались опасные пауки, есть пострадавшие. Об этом 14 октября сообщает znaj.ua

Улицы Запорожья заполонили маскирующиеся под тарантулов пауки-волки © РИА Новости, М. Барабашева | Перейти в фотобанк

Пользователи определили по фотографии, что на украинку напал паук-волк. Его укусы для человека не смертельны, однако могут быть болезненными и вызывают аллергию.

Ранее на Закарпатье в Виноградове заметили ядовитого паука Аргиопу тигровую. Это яркий паук из семейства колопрядов, с полосатым желто-черно-белым брюшком.