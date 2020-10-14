Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на реализацию Минских соглашений, так как перешел к режиму удержания власти, который исключает реинтеграцию Донбасса. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

Донбасс: реинтеграция или все-таки война? © пресс-служба президента Украины

По словам Бортника, у президента и его команды есть ресурсы для реализации Минских соглашений, но они считают риски из-за их реализации выше, чем риски их нереализации.

«Поэтому сегодня эта команда перешла к режиму удержания власти, как их предшественники, а удержание власти предусматривает отсутствие реинтеграции Донбасса с его нелояльным электоратом, которая приведет к конфликту с правыми радикалами. Поэтому мы видим такую стратегию», — пояснил политолог.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.