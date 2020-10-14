В Нагорном Карабахе должен быть развернут миротворческий контингент для контроля сохранения режима прекращения огня, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом в среду, 14 октября, сообщило агентство РИА Новости

«На первом этапе, помимо освобождения двух районов, разблокировались бы все коммуникации, экономические связи, транспортные контакты и развертывались бы миротворцы, которые гарантировали бы невозобновление боевых действий», — сказал Лавров в интервью представителям российских радиостанций.

Западные СМИ о Нагорном Карабахе. Проблема с замороженными конфликтами состоит в том, что они могут стать горячими © REUTERS, Umit Bektas

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение. Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника.