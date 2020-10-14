Комитет постоянных представителей ЕС одобрил санкции против шести физических лиц и одной компании из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом 14 октября сообщила «Европейская правда»

«Послы ЕС дали зеленый свет санкциям в отношении 6 человек и 1 компании, ответственных за отравление Алексея Навального. Решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС завтра», — написано в сообщении.

Ранее утверждалось, что министры иностранных дел ЕС достигли договоренности по поводу санкций в связи с «отравлением» Навального.

Как «отравление» Навального разорит Украину и позволит в Европе освоить 1 триллион евро © AP, Jens Meyer

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.