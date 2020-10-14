Депутаты парламента Киргизии поддержали кандидатуру оппозиционного политика Садыра Жапарова на пост премьер-министра страны. Об этом 14 октября сообщил Sputnik Кыргызстан

На заседании Жогорку Кенеш присутствовали 83 парламентария. Кандидатуру Жапарова они поддержали единогласно.

Павел Столяренко: Киргизия подверглась сильному прессингу со стороны антироссийского сообщества © Facebook, Павел Станиславович Садыром Жапаровым. Первым вице-премьером стал Артем Новиков — экс-министр экономики в 2018-2019 годах. Всего в составе Кабмина 12 министерств и четыре Госкомитета.

Жогорку Кенеш уже утверждал Жапарова на должность главы правительства 10 октября. Однако президент Сооронбай Жээнбеков отказался подписать постановление о его назначении.

Основатель оппозиционной партии «Мекенчил» («Патриот») был осужден за захват заложников. Из тюрьмы его освободили после начала политического кризиса в Киргизии, спровоцированного итогами парламентских выборов.

По словам киргизского политолога Павла Столяренко, кандидатура Жапарова является компромиссным вариантом, так как он, несмотря на проблемы с законом, обладает опытом в законотворчестве и госслужбе.

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.