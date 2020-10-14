На сегодняшний день разведение сил и средств в Донбассе является претензией на Нобелевскую премию мира. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Нобелевская премия мира и Зеленск-сити: Гаспарян рассказал, каких успехов мог бы добиться Зеленский © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский дал интервью телеканалу BBC, в котором в очередной раз заявил, что не согласен с Минскими соглашениями.

По словам Рудякова, Киев уже подготовил альтернативные предложения, но ключевое звено — это переговоры Зеленского и президента РФ Владимира Путина, а также мир с разведением сил и средств.

«То есть уже не прекращение огня, а разведение сил и средств от линии разграничения, переход к следующему этапу — это политическое урегулирование. И с претензией на получение Нобелевской премии мира. Можно было бы совместно с Путиным, но только Путин у нас — "главный злодей" для западной цивилизации. Путина потом вычеркнут из списка, а Зеленский получит премию», — заявил политолог.

По его мнению, Киев рассчитывает на то, что Путин согласится говорить вне «нормандского формата» и Минских соглашений и «торговаться с Зеленским по мелочам». Но это нереально, подчеркнул Рудяков.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.