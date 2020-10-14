«Надо любить свою жизнь, доверять интуиции, рисковать, терять и находить счастье, изучать все через опыт. Это постоянный процесс, не надо волноваться, задаваться вопросами и сомневаться каждый раз в себе! Мы можем даже не знать, куда идём, но, в конечном счете, будем там, где мы должны быть», — написала Котова.
Свои мысли певица дополнила фотографией, на которой продемонстрировала идеальный пресс, поклонники оценили и наряд девушки, и ее фигуру.
«Вы как всегда просто шикарно выглядите, фото просто супер», «Какая у тебя шикарная фигура, я восхищаюсь тобой», «От тебя, конечно, просто невозможно оторвать глаза», «Какая красивая фотография, Татьяна вы как всегда прекрасно выглядите», «Аппетитнее женщины и представить себе сложно!!!….Вы очаровательнейшее и желаннейшее создание!», — написали пользователи.
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🧡 Надо любить свою жизнь, доверять интуиции, рисковать, терять и находить счастье, изучать все через опыт. Это постоянный процесс, не надо волноваться, задаваться вопросами и сомневаться каждый раз в себе! Мы можем даже не знать, куда идём, но в конечном счете будем там, где мы должны быть.🕊😇