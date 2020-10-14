Бывшая солистка группы «Виа-Гра» Татьяна Котова похвасталась идеальным прессом и поделилась с поклонниками своим философским подходом к жизни. Пост девушка опубликовала на своей странице в Instagram 13 октября

Экс-солистка «ВИА Гры» отправилась в Казахстан за мечтой © Instagram erikaherceg

Свои мысли певица дополнила фотографией, на которой продемонстрировала идеальный пресс, поклонники оценили и наряд девушки, и ее фигуру.

«Вы как всегда просто шикарно выглядите, фото просто супер», «Какая у тебя шикарная фигура, я восхищаюсь тобой», «От тебя, конечно, просто невозможно оторвать глаза», «Какая красивая фотография, Татьяна вы как всегда прекрасно выглядите», «Аппетитнее женщины и представить себе сложно!!!….Вы очаровательнейшее и желаннейшее создание!», — написали пользователи.