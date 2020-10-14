Артистка рассказала, что пересматривает гардероб и вновь готова носить вещи, подаренные прежними мужьями. Раньше она испытывала к ним ненависть, а сейчас, по ее словам, носит с удовольствием и благодарностью.
Лолита уточнила, что в момент беседы на ней тоже подарок бывшего мужа, артиста и продюсера Александра Цекало.
«И вот это пальто, кстати, подарено было Александром Цекало. Последняя коллекция, прямо перед его смертью. В смысле, я про Джанни Версаче (застрелен утром 15 июля 1997 года на ступенях своего особняка — ред.). Такой винтаж! Прекрасно себя в нем чувствую», — заявила Милявская.
Кроме того, артистка заявила, что после развода с пятым супругом счастлива в новых отношениях, а следующему претенденту на ее руку «будет ой как непросто».