Популярная российская артистка украинского происхождения Лолита Милявская на днях рассказала о прошлых браках и новых отношениях в эфире «Нового радио»

Артистка рассказала, что пересматривает гардероб и вновь готова носить вещи, подаренные прежними мужьями. Раньше она испытывала к ним ненависть, а сейчас, по ее словам, носит с удовольствием и благодарностью.

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«И вот это пальто, кстати, подарено было Александром Цекало. Последняя коллекция, прямо перед его смертью. В смысле, я про Джанни Версаче (застрелен утром 15 июля 1997 года на ступенях своего особняка — ред.). Такой винтаж! Прекрасно себя в нем чувствую», — заявила Милявская.

Кроме того, артистка заявила, что после развода с пятым супругом счастлива в новых отношениях, а следующему претенденту на ее руку «будет ой как непросто».