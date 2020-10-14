Армения и Азербайджан воспринимают Россию как единственную независимую сторону, способную выполнять роль миротворца в Нагорном Карабахе. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Россия — главный арбитр мира в Карабахе

По словам Абзалова, для обеспечения длительного перемирия необходим механизм верификации в лице арбитра, который фиксировал бы нарушения, как это делает ОБСЕ в Донбассе.

«То же самое должна сделать Российская Федерация на территории семи районов Азербайджана и Нагорного Карабаха… У нас есть группировка спутников, которые могут верифицировать нарушения, также необходимо, чтобы на земле присутствовали воинские подразделения, условно говоря, миротворцы, или наблюдатели», — сказал эксперт.

Он отметил, что заниматься этим должна Россия, так как Турция, Франция и США не воспринимаются участниками конфликта как независимые стороны.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

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