Ранее в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября, однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.
По словам Абзалова, для обеспечения длительного перемирия необходим механизм верификации в лице арбитра, который фиксировал бы нарушения, как это делает ОБСЕ в Донбассе.
«То же самое должна сделать Российская Федерация на территории семи районов Азербайджана и Нагорного Карабаха… У нас есть группировка спутников, которые могут верифицировать нарушения, также необходимо, чтобы на земле присутствовали воинские подразделения, условно говоря, миротворцы, или наблюдатели», — сказал эксперт.
Он отметил, что заниматься этим должна Россия, так как Турция, Франция и США не воспринимаются участниками конфликта как независимые стороны.
Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.