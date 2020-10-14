«Только что узнала о смерти моего бывшего мужа. Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию, прошёл со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути, ушёл из жизни. Вечная память. Скорбим», — написала певица.
Успенская была замужем четыре раза. Ее первым избранником стал Виктор Шумилович. В этом браке родились близнецы, но мальчики умерли в младенчестве.
Вторым мужем певицы стал Юрий Успенский, отношения с которым продлились шесть лет. Пара уехала в США, где и рассталась, после чего она вышла замуж за Владимира Франца, который также стал ее продюсером. Успенская и Франц развелись в 1980-х.
В настоящее время певица замужем за бизнесменом Александром Плаксиным.