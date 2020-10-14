Советская и российская певица украинского происхождения Любовь Успенская сообщила о смерти бывшего мужа Юрия Успенского. Об этом она написала на своей странице в Instagram 13 октября

«Только что узнала о смерти моего бывшего мужа. Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию, прошёл со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути, ушёл из жизни. Вечная память. Скорбим», — написала певица.

Певица Успенская рассказала о смерти близких от коронавируса © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Виктор Шумилович. В этом браке родились близнецы, но мальчики умерли в младенчестве.

Вторым мужем певицы стал Юрий Успенский, отношения с которым продлились шесть лет. Пара уехала в США, где и рассталась, после чего она вышла замуж за Владимира Франца, который также стал ее продюсером. Успенская и Франц развелись в 1980-х.

В настоящее время певица замужем за бизнесменом Александром Плаксиным.