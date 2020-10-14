Бывший президент Украины Пётр Порошенко впервые за долгое время записал видеообращение к народу, в котором поблагодарил врачей, спасших его от коронавируса, и сообщил, что выходит на работу. Ролик был опубликован 13 октября на странице политика в Facebook

Коронавирус отпустил Петра Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Марина Порошенко рассказала, что у экс-президента даже не могут взять анализ, кровь сильно загустела.

В своем первом обращении Порошенко назвал медиков «настоящими защитниками» Украины, но внимание пользователей привлекли не слова бывшего главы государства, а его внешний вид. По сравнению с привычной своей комплекцией 55-летний политик выглядит сильно истощенным.

Отдельные подписчики даже предположили в комментариях, что экс-президент прибегнул к процедурам по омоложению.