Коронавирус протекал у политика в тяжелой форме. Болезнь осложнилась двусторонним воспалением легких, а в одном из интервью супруга Марина Порошенко рассказала, что у экс-президента даже не могут взять анализ, кровь сильно загустела.
В своем первом обращении Порошенко назвал медиков «настоящими защитниками» Украины, но внимание пользователей привлекли не слова бывшего главы государства, а его внешний вид. По сравнению с привычной своей комплекцией 55-летний политик выглядит сильно истощенным.
Отдельные подписчики даже предположили в комментариях, что экс-президент прибегнул к процедурам по омоложению.