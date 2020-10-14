Эпидемия коронавируса на Украине вынудит многих пенсионеров остаться дома во время местных выборов, что повлияет на результаты ряда партий. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Экс-депутат Журавко: Зеленский перенесет местные выборы из-за коронавируса? © Скриншот из видео Украина.ру

По словам Бондаренко, несмотря на это, оснований для переноса местных выборов нет, так как это может произойти только в случае введения чрезвычайного положения.

При этом он отметил, что обычно выборы на Украине «делают» пенсионеры, но из-за пандемии многие из них решат отсидеться дома, поэтому впервые на результаты выборов будут влиять люди среднего возраста.

«Есть целый ряд традиционных политических партий, у которых в активе много людей старшего возраста. У "Оппозиционной платформы — За жизнь", скажем прямо, самый старый электорат. "Европейская солидарность" с пожилыми людьми работает. Эти партии могут недосчитаться голосов», — сказал политолог.

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

Тем временем, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на Украине в ближайшие месяцы может быть от 7 до 9 тысяч инфицированных ежедневно.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.