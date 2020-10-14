На Украине с каждым днем растет количество заболевших COVID-19. На прошлой неделе страна установила антирекорд — с момента начала пандемии число заболевших превысило 5 тысяч человек.
По словам Бондаренко, несмотря на это, оснований для переноса местных выборов нет, так как это может произойти только в случае введения чрезвычайного положения.
При этом он отметил, что обычно выборы на Украине «делают» пенсионеры, но из-за пандемии многие из них решат отсидеться дома, поэтому впервые на результаты выборов будут влиять люди среднего возраста.
«Есть целый ряд традиционных политических партий, у которых в активе много людей старшего возраста. У "Оппозиционной платформы — За жизнь", скажем прямо, самый старый электорат. "Европейская солидарность" с пожилыми людьми работает. Эти партии могут недосчитаться голосов», — сказал политолог.
Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.
Тем временем, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на Украине в ближайшие месяцы может быть от 7 до 9 тысяч инфицированных ежедневно.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.