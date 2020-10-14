Украинка Мила Кузнецова, известная как обладательница самой большой в стране натуральной груди 13 размера, в своем Instagram 13 октября объяснила суть бодипозитива

Ольга Сумская показала пышный бюст без лишних слов - фото © Ольга Сумська / Facebook

По мнению обладательницы пышного бюста, главное — быть в мире со своим телом и образом жизни и не обращать внимание на советы коллег, комментаторов в соцсетях и других сторонних наблюдателей.

«Знаете, чем бодипозитивные люди отличаются от всех остальных? Тем, что они для себя эти вопросы решили! Поняли возможности своего тела. Поняли, о чем с ним можно договориться, о чем не получится. Поняли, на что они готовы ради своего тела, а что выше их сил. И действуют согласно принятому плану», — пояснила она.