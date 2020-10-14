«Некоторые думают, что в слове "бодипозитив" главная часть — "боди". А вот и нет! В нем главное — "позитив". Бодипозитив — это история не о теле, а о любви и принятии. Себя и других. Вы можете быть худой, можете быть полной. Можете тренироваться до упаду, можете лежать на диване. Можете есть только суперправильную еду, можете есть что хотите и не париться», — написала она.
По мнению обладательницы пышного бюста, главное — быть в мире со своим телом и образом жизни и не обращать внимание на советы коллег, комментаторов в соцсетях и других сторонних наблюдателей.
«Знаете, чем бодипозитивные люди отличаются от всех остальных? Тем, что они для себя эти вопросы решили! Поняли возможности своего тела. Поняли, о чем с ним можно договориться, о чем не получится. Поняли, на что они готовы ради своего тела, а что выше их сил. И действуют согласно принятому плану», — пояснила она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
О ЛЮБВИ и БОДИПОЗИТИВЕ Некоторые думают, что в слове "бодипозитив" главная часть — "боди". А вот и нет! В нем главное — "позитив". Бодипозитив — это история не о теле, а о любви и принятии. Себя и других. Вы можете быть худой, можете быть полной. Можете тренироваться до упаду, можете лежать на диване. Можете есть только супер-правильную еду, можете есть что хотите и не париться. Главное — чтобы вы, вы сами были в мире с этим телом и этим образом жизни. Вы, а не коллеги на работе, не комментаторы в фейсбуке, не всякие советчики и сторонние наблюдатели. Никто из них не знает ваше тело так, как вы. И никому кроме вас не жить с этим телом до конца своих дней. Поэтому никто кроме вас не может решать, что вам с этим телом делать и каким ему надо быть. Знаете, чем бодипозитивные люди отличаются от всех остальных? Тем, что они для себя эти вопросы решили! Поняли возможности своего тела. Поняли, о чем с ним можно договориться, о чем не получится. Поняли, на что они готовы ради своего тела, а что выше их сил. И действуют согласно принятому плану))) Соразмерять свои ресурсы и возможности с желаниями — это тоже часть бодипозитива. Ставить реальные цели и радоваться их достижению — это тоже часть бодипозитива. Улыбка и хорошее настроение — важнейшая часть бодипозитива, но они сами подтянутся, если перестать загоняться и начать жить;) И доложу я вам, мало на свете есть людей, настолько позитивных и бодипозитивных одновременно, как я и мои подписчицы В нас столько любви и тепла — хватит, чтобы весь мир обнять. Так умеют только те, кто в ладу с собой;)комментарии и комплименты приветствуются))). @zvezdagramma @bodypositivelike.. #bodypositive #bigsize #beautiful #blackandwhite #plussize #plussizefashioninukraine #plussizefashionukraine #plusisequal #plussizefashion #plussizemodel #modelplussize #modeling #modellife #model #bbw #ukrainegirl #ukraine