Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось снять медицинскую маску, чтобы успокоить плачущего ребенка. Об этом 13 октября сообщил Telegram-канал PavlovskyNews

Глава государства прибыл в Одессу на мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски памяти погибшего президента Польши Леха Качиньского.

Согласно правилам карантина, Зеленский был в медицинской маске. Общаясь с людьми на улице, президент заметил стоящую в толпе девочку, которая расплакалась, глядя на него.

Родители ребенка заметили, что испугало его именно наличие маски. Как только президент снял маску, девочка успокоилась.

Мемориальная доска президенту Польши Леху Качиньскому, погибшему в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, была установлена в Одессе, где проживают его родственники. В мероприятии также принял участие действующий президент Польши Анджей Дуда.