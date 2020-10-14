Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обсудила с рабочими начало забастовки на госпредприятиях в случае отказа главы государства Александра Лукашенко выполнить ее требования. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба политика

В ходе онлайн-звонка лидеры стачкомов поделились мнениями, «каким образом забастовка может проявляться на их предприятиях максимально эффективно, учитывая особенности управления и рабочего процесса».

Какие детали проведения забастовок обсудили участники разговора, не уточняется.

Накануне Тихановская заявила, что до 25 октября власти республики должны выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены. Если этого не произойдет, то, по ее словам, вся страна «мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», 26 октября начнется забастовка на всех предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.